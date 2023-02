Amici 22 | perché Wax ha una cicatrice sulla faccia? Cos’é quel segno rosso

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sui vari social, in primis Instagram e Twitter, i telespettatori di22 si chiedono ormai da tempo cosa sia– un trattino lungo poco più di un centimetro – che Wax ha sul viso, appena sopra lo zigomo. Si tratta di una? Oppure di un tatuaggio? E se è una, i fan si chiedono come mai non guarisca mai. Ogni tanto, poi, ilè meno evidente: improbabile, dunque, che si tratti di un tatuaggio. Ma allora qual è la risposta a questo mistero.22, il mistero deldi Waxguancia A quanto pare, stando a quanto mormorano i ben informati, ladi Wax...