Amici 22 | Maria De Filippi e il Capodanno-Gate | il discorso a Wax

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023)Desi confronta con Wax circa il. La conduttrice spiazza il ragazzo Nella puntata domenicale e.a poche settimane dal serale di22,Detorna a parlare del. La produzione non ha mai diffuso cosa è successo davvero quella fatidica notte che ha portato all’esclusione di Tommy Dali e Valeria Mancini dalla scuola, per non parlare del provvedimento a cui sono stati soggetti diversi allievi, tra cui, appunto Wax. La conduttrice del programma ha deciso di riaprire la questione perché ci teneva a spiegare per quali motivi fosse stata così dura con Wax, a cui aveva detto – in occasione della messa in onda della puntata di gennaio in cui è stato affrontato il caso – che il suo ...