Per fortuna c'è, il quale smussa i problemi, li risolve". Così Gianni Morandi co - conduttore dell'imminente Festival di Sanremo, in video - collegamento, dall'hotel della località rivierasca ...Con Al Bano e Massimo Ranieri si esibirà per la prima volta in, mercoledì 8 febbraio, per una performance che - ha promesso- "rimarrà nella storia del festival, ci lascerà a bocca ...

Amadeus: “Il trio Morandi, Al Bano e Ranieri resterà nella storia del Festival” Globalist.it

Sanremo: Amadeus, nuovi ospiti Abbiamo finito i soldi Agenzia ANSA

Sanremo 2023, Amadeus da Fazio: «Zelensky Sapremo domani. Non ci saranno altri ospiti, abbiamo finito i... Corriere della Sera

Morandi, Ferragni, Amadeus. Il magico trio del Festival 2023 è riunito Riviera24

Morandi, la vera emozione a Sanremo è essere in gara Agenzia ANSA

L'anticipazione di Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival, in video-collegamento con `Che tempo che fa', riferendosi all'appuntamento musicale previsto por la seconda serata della kerm ...(ANSA) - SANREMO, 05 FEB - "Il ricordo più bello di Sanremo è quando vivi la gara: l'anno scorso è stata un'emozione bellissima, quando è venuto a trovarmi Jovanotti è stato fantastico. Da ospite o da ...