Almanacco del 06-02-2023 ore 07 | 30

(Di lunedì 6 febbraio 2023)del giorno sabato 4 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale a un nuovo aggiornata e che ci permette di affacciarci sulla domenica in arrivo oggi si festeggia San Nicola studita il nome Nicola deriva dal termine Greco Nick e Vittoria e Laos popolo frolla e quindi vincitore del Popolo il significato del proverbio CD igiene via Bassa buon tempo lascia Speriamo i nati di oggi Jacques Prevert Natalie Imbruglia Pietro Taricone Roger abbiamo degli auguri da rivolgere noi oggi ero intanto a salutare Domenico facciamo tantissimi auguri a Michela buon compleanno Miki Buona giornata ad Armando a Mariangela e a Carola buonissima giornata da tanto che non senti Michela Roger Vabbè devi passare il tempo come dice un Come dice qualcuno vero poi andremo a vedere 4 febbraio 1789 George Washington eletto all’unanimità primo presidente degli Stati Uniti sempre all’unanimità ...