All’Istituto Comprensivo “Marconi” la presentazione di “Arnold e gli Scaldapanchina | un cuore rossoverde” | Defendi | “Orgogliosi di questo progetto”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Questa mattina l’istitutoGuglielmoin viale Rossini a Terni ha ospitato ladi “e gli: un”, libro per la fascia kids scritto dall’autore bestseller internazionale Philip Osbourne. L’incontro ha suscitato molto interesse da parte dei bambini presenti, quarte e quinte elementari (quasi cento alunni), che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di formulare domande, molto interessanti, ai due rappresentanti della Ternana Calcio, vale a dire Carlo Mammarella (Club Manager) e Marino(capitano dei rossoverdi). Il libro porta, per la prima volta in assoluto, la cultura letteraria nei campi da calcio per far riflettere i più giovani su temi sociali fondamentali come ...