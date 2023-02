Allenatori in crisi | spopola un altro hashtag | il Milan sogna il grande ritorno

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La riconoscenza (non sempre, ma in tante occasioni) viene messa in secondo piano nella vita e di conseguenza anche nel mondo calcio. Duesono finiti nel mirino della critica, due insospettabili, in grado di portare risultati inimmaginabili. Sui social sono diventati popolari due: #PioliOut e #AncelottiOut, il futuro dei duepotrebbe incrociarsi. Ilè sempre più in, la sconfitta nel derby contro l’Inter potrebbe portare pesanti ripercussioni anche sul fronte allenatore. La posizione di Stefano Pioli è a rischio, la squadra non sembra più seguire l’allenatore. Il rendimento è crollato dopo il pareggio contro la Roma, a questo punto non sono da escludere momenti di nervosismo dopo i due gol subiti da palla ferma nei minuti finali. Foto di Roberto Bregani / AnsaLa ...