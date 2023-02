Allegri | «De Sciglio? I social sono uno schermo per nascondersi | purtroppo oggi il mondo va così»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Massimilianopresenta Salernitana-Juventus, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 allo stadio Arechi di Salerno. Di seguito la conferenza stampa di Massimiliano: Qualile insidie della gara di domani? «Partita complicata, ambiente difficile e spinto dai tifosi e una squadra che sta facendo bene con Nicola che sta facendo un ottimo lavoro. Hanno vinto l’ultima partita a Lecce e sarà una partita importante come tutte quelle del campionato. Importante affrontarla con il piglio giusto e con atteggiamento da squadra che si mette alla pari della Salernitana, anche perché vedendo la classifica si tratta di uno scontro diretto». Domani tutti a disposizione? «A parte Bonucci che ha l’influenza da tre giorni, Pogba il solito, Paredes ha un fastidio alla zampa d’oca ...