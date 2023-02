Allegri a Salerno sfodera il tridente Di Maria - Chiesa - Vlahovic

(Di lunedì 6 febbraio 2023)prepara un'allegrata. Al cantiere della Continassa si lavora su una Juventus a trazione anteriore, per il posticipo di domani in casa della Salernitana. Il tecnico bianconero medita di fare ...

Uno scontro diretto a detta diche, classifica alla mano, reputa la partita dicome una sfida per la salvezza. Pesa inevitabilmente la penalizzazione di 15 punti decisa dalla Corte d'...La Juventus si sta preparando alla delicata trasferta di. La squadra divuole dare continuità al risultato di Coppa Italia contro la Lazio e provare a ritrovare anche i tre punti in campionato dopo la sconfitta interna contro il Monza. La ...

Juve verso Salerno: il report. Ecco quando parla Allegri Tuttosport

Juve a Salerno col tridente Ecco tutte le opzioni a disposizione di Allegri La Gazzetta dello Sport

Juve, a Salerno una squadra più offensiva Le prime idee di Allegri ilBianconero

Juventus, Allegri: "A Salerno sarà uno scontro diretto per la salvezza" Sportitalia

Pogba ci sarà a Salerno Allegri: "Bisogna navigare a vista... Sarebbe un successo" TUTTO mercato WEB

Allegri prepara un’allegrata. Al cantiere della Continassa si lavora su una Juventus a trazione anteriore, per il posticipo di domani in casa della Salernitana. Il tecnico bianconero medita di ...A centrocampo unica novità l’ex della gara Nicolussi Caviglia, preferito a Bohinen, al suo fianco Coulibaly La Salernitana, dopo la vittoria per 2 a 1 contro il Lecce, molto probabilmente riconfermerà ...