Allegri “A Salerno scontro diretto | obiettivo 40 punti”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) TORINO (ITALPRESS) – “Dobbiamo raggiungere i 40che rappresentano la salvezza: viene da ridere ma è così”. A Massimilianoviene quasi difficile dirlo, lo fa con la solita ironia, ma è davvero quello che pensa dopo i 15di penalizzazione inflitti dalla Corte d’Appello Federale. “Domani è complicata perchè è un ambiente difficile, spinto dai tifosi. Nicola sta facendo un ottimo lavoro. Hanno vinto l’ultima gara a Lecce. Domani sarà una partita difficile come tutte le partite del campionato. Sarà importante affrontarla col piglio giusto, con la squadra che si deve mettere alla pari della Salernitana. Vedendo la classifica, è uno”, ha detto il tecnico della Juventus alla vigilia della partita della 21esima giornata di Serie A in casa della Salernitana. A parte gli ...

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha comunicato la lista dei convocati per la sfida con la Salernitana. Out Paredes.Brutte notizie in casa Juventus: Allegri deve fare i conti con un'altra tegola oltre Pogba. Ecco tutti i dettagli.