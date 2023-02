All’Aeroporto di Fiumicino nasce AdR Ventures | un aiuto in più per le migliori start up

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 febbraio 2023)AdR, il nuovo veicolo societario creato da Aeroporti di Roma per l’avvio delle attività di Corporate Venture Capital. Si tratta della prima iniziativa del genere nel settore del trasporto aereo in Italia ed è finalizzata a finanziare lo sviluppo di progetti in settori ad elevato potenziale di innovazione. La nuova società, sinergica con i bisogni operativi e strategici dell’aeroporto, avrà anche l’ambizione di operare come motore di sviluppo di imprenditoria giovanile, assicurando supporto alleup più virtuose e con maggiore prospettiva, accompagnandole nell’integrazione con il business e nella gestione dei processi di investimento, accelerando il loro processo di crescita aziendale e di commercializzazione della soluzione innovativa ideata. “La creazione di AdR...