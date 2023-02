Alla violenza dei fratelli Bianchi | Willy ha contrapposto una forza di chi da solo si schiera a difesa del debole Un gesto straordinario di cui si riparla nel processo d' appello

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert).Monteiro Duarte era un ragazzo normale. Studiava, lavorava, usciva con gli amici. È morto proprio perché ha provato a proteggere un amico. Era la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. Nella piazza di Colleferro, cittadina laziale a meno di 100 chilometri da Roma, è stato preso a calci e pugni, scaraventato a terra, e poi ancora picchiato. «Saltavano sul suo corpo quando era ormai senza vita» hanno raccontato i testimoni.Monteiro Duarte il 20 gennaio avrebbe compiuto 24 anni. La mamma Lucia, il papà Armando e la sorella Milena lo hanno ricordato con un breve messaggio pubblicato su Facebook: «Il pensiero va fisso e costante sempre a te ogni singolo giorno ed in ogni istante. Oggi era e sarà sempre la tua giornata, nostro angelo tra gli Angeli. Buon compleanno ...

Tra le loro regole, molte bande avevano il divieto dell'uso dellacontro i normali civili ... a volte così violente da portaremorte di alcuni dei membri coinvolti. Molti componenti di ...... si è rapidamente passati all'accusa, rivolta al governo in carica e in particolarepremier ... andrebbe ricordato che nella storia laarmata, oltre a crescere d'intensità nella misura in ...

Violenza sulle donne, quel che manca è l’attenzione alla cultura da cui emerge Il Fatto Quotidiano

Cesinali, una partita di calcio per dire no alla violenza sulle donne Ottopagine

CASTELLO - Contrasto alla violenza di genere e giustizia riparativa Comune di Novara

Contrasto alla violenza economica ed a favore dell'autonomia della ... Comune di Firenze

Droga, bombe e cani addestrati alla violenza Blitz a Lido Tre Archi, i ... il Resto del Carlino

Nelle trame turche di Terra amara Demir e Yilmaz promettono alle rispettive mogli che non ci saranno più spargimenti di sangue ...Tra i comportamenti più frequenti nelle relazioni il controllo on line di spostamenti, contatti e amicizie del/della partner, violazione della privacy e atteggiamenti sessuali aggressivi ...