Alla Morgante risponde Amadeus su Rosa Chemical | “Lo ballerà anche lei”

...in Parlamento La deputata Maddalenadi Fratelli d'Italia ha espresso grande preoccupazione in Parlamento per la partecipazione di Rosa Chemical al Festival di Sanremo. In meritosua ......dopo le polemiche partite anche dalla Camera da parte della deputata di FdI Maddalena. È stato poi lo stesso Amadeus ad allontanare i sospetti, quando nella conferenza stampavigilia ...

Sanremo 2023, Rosa Chemical risponde alle polemiche della deputata Morgante: "A chi non mi vuole auguro amore" Virgilio Notizie

Morgante contro il «gender fluid» a Sanremo, infuria la polemica L'Arena

Morgante, «No al gender fluid a Sanremo»: bufera sulla deputata veronese Corriere

San Pio, Mastella alla Morgante: "Stabilizzare gli infermieri dell ... anteprima24.it

Sanità, salta l'assemblea dei sindaci. Mastella scrive alla Morgante ... LabTV

Rosa Chemical replica alle critiche in Parlamento in merito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano Made in Italy.Rosa Chemical risponde alle critiche della deputata Morgante alla vigilia dell'avvio di Sanremo 2023: cos'ha detto ...