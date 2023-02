Alfredo Cospito | l’avvocato | “Morirà | è un agnello sacrificale”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “, lo sanno tutti, ormai è un”. Quello descritto da Flavio Rossi Albertini, avvocato di, è uno scenario drammatico. L’anarchico continua lo sciopero della fame da oltre 100 giorni il legale non ha notizie aggiornate del suo assistito perché in questo momentonon ha un medico personale. Nei giorni scorsi si L'articolo proviene da Inews24.it.

...armati Leopard 1 che la Germania sta inviando in Ucraina di Kevin Carboni Netflix fa marcia indietro sullo stop alle password condivise (per ora) di Lily Hay Newman Chi è l'anarchico......armati Leopard 1 che la Germania sta inviando in Ucraina di Kevin Carboni Netflix fa marcia indietro sullo stop alle password condivise (per ora) di Lily Hay Newman Chi è l'anarchico...

Cospito ha riavuto libri e appunti. Il tribunale di Sorveglianza. 'Costantemente monitorato' - Lombardia Agenzia ANSA

Alfredo Cospito, l’anarchico ha riavuto libri e block notes subito dopo un controllo Il Fatto Quotidiano

Le giornate di Cospito nel carcere di Opera: niente ora d'aria, socialità con tre mafiosi. Pronto il trasferimento in ... Open

"Serve la massima fermezza contro chi minaccia le istituzioni". "Occorre moderare i toni, superare le polemiche e ritrovare l'unità sui temi condivisi, come la lotta alle mafie. Serve la massima ferme ...Cos'è il 41 bis, il regime pensato da Giovanni Falcone e divenuto legge nell'agosto del 1992 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio ...