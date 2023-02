Al via la produzione della nuova Jeep Avenger a Tychy

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Il mese di gennaio è stato importante per: dopo l’incoronazione quale “Auto dell’Anno”, il 31 ha preso il via laregolare del primo SUV 100% elettrico del brand presso lo stabilimento Stellantis di. “Laè il primo SUVa essere prodotto in Polonia, ed è un grande motivo di orgoglio per tutto il nostro team. Iniziamo il 2023 con l’avviodi un veicolo che si è già guadagnato il riconoscimento dei clienti e degli esperti del settore”, ha dichiarato Tomasz Gebka, direttore dello stabilimento Stellantis di. “Apprezziamo il grande interesse per questo modello unico del marchio, che offre ...