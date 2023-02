Al via il Mondiale di sci alpino | Goggia in gara il 6 | l’8 e l’11 febbraio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Partono lunedì 6a Méribel e a Courchevel, sulle alpi francesi, i Mondiali di Sci, l’appuntamento principale della stagione sciistica 2022/23. Due settimane di gare che si chiuderanno domenica 19. Tra i protagonisti più attesi ci sarà ovviamente Sofia, definita nel programma ufficiale come una delle “stelle” della competizione. E non potrebbe essere altrimenti, alla luce delle ultime due vittorie consecutive nella coppa di specialità in discesa libera. La sciatrice bergamasca sarà di scena a Méribel, dove si svolgerà il programma femminile, per inseguire il suo primo oro: finora soltanto un argento ad Åre in Norvegia nel 2019 e un bronzo in gigante nel 2017 a St. Moritz, in Svizzera. L’appuntamento doppio con Sofia sarà lunedì per la combinata, poi mercoledì 8...