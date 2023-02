Al Snow | “Lasciare una federazione alle proprie condizioni deve essere l’obiettivo primario”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Chi segue la WWE da almeno dieci anni, ha avuto modo di abituarsi ai licenziamenti improvvisi degli atleti, anche quando questi risultino non del tutto “anonimi” agli occhi dei fan. Lo sbigottimento iniziale del pubblico, spesso, si scontra con l’apparente “indolenza” della, la quale, in men che non si dica, rimpiazza subito il “congedato” con un atleta fresco e pronto al rilancio. Tuttavia, nonostante questo sia un meccanismo ben oleato, c’è chi, tra i Wrestler licenziati, “subisce” il provvedimento, e chi invece decide di richiederlo per salvare il salvabile, evitando un fine carriera rovinoso in WWE, che spesso può risultare decisivo per il lottatore. In merito, una leggenda del business, ed una vera e propria “mente” del Wrestling come Al, ha detto la sua. Stima per chi “lascia”...