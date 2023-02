Al GF VIP Party arrivano George Ciupilan e Sonia Bruganelli

Nella pittoresca cornice del Porto Vecchio di Sanremo , nella settimana del 73° Festival della Canzone Italiana, sarà possibile partecipare a esperienze, visite private e cocktail......e Oriana Grazie ad una serata a tema organizzata dal GF, tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli è esplosa una nuova discussione. Le donne della Casa sono state chiamate ad allestire un...

GF VIP Party: George Ciupilan e Sonia Bruganelli tra gli ospiti ... Grande Fratello

GF VIP Party: Tra gli ospiti Pamela Prati e Marco Bellavia - Grande ... Grande Fratello

La «luganese» Elodie accende Sanremo: pioggia di vip al suo party Corriere del Ticino

GF Vip Party, Ginevra Lamborghini tra gli ospiti Mediaset Infinity

GF Vip Party, Luca Salatino tra gli ospiti Mediaset Infinity

An eleventh-hour sleight of hand intended as a clever bit of political manoeuvring proved instead to be a cruel charade, as Premier Dr Natalio Wheatley romped to victory for the post of Chairman ...Volano ancora stracci nella casa del GF Vip: le due primedonne sono giunte ai ferri corti, volano accuse pesantissime nel loft di Cinecittà.