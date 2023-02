(Di lunedì 6 febbraio 2023) L?attacco al cuore della curva sud della Roma avvenuto sabato sera ad opera degli ultras della Stella Rossa di Belgrado rischia ora di innescare una escalation di violenze senza confini. Non...

Vengono monitorate le chat degli ultra e le immagini delle telecamere che riprendono le fasi della fuga deiserbi, scappati probabilmente a bordo di una decina di macchine. Al momento c'è una ...L'attacco al cuore della curva sud della Roma avvenuto sabato sera ad opera degli ultras della Stella Rossa di Belgrado rischia ora di innescare una escalation di violenze senza confini. Non solo ma ...

Agguato ai tifosi romanisti, i Fedayn pronti alla resa dei conti: si teme spedizione a Napoli ilmessaggero.it

Agguato ai Fedayn: romanisti a Fiumicino, ma i serbi non ci sono. Fermento nel mondo ultras RomaToday

Agguato agli ultras della Roma, il rischio è una guerriglia d’Europa Corriere dello Sport

Mentre il governo pensava agli anarchici, all’Olimpico c’era un agguato degli ultras Domani

Roma. l'agguato degli ultras della Stella Rossa ai Fedayn giallorossi a piazza Mancini - Il video Open

L’agguato che i tifosi della Stella Rossa hanno teso ai Fedayn giallorossi lo scorso sabato non rimarrà insoluto. In quell’occasione, i tifosi serbi hanno rubato due striscioni e due stendardi ai Feda ...Solidarietà diffusa ai romanisti (e vertice notturno con i laziali) dopo l’aggressione dei serbi. Il sindaco Gualtieri in ansia, il ministro Piantedosi chiede attenzione elevata ...