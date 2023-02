Aggressione a Marco Pannone | donati quasi 14mila euro per la famiglia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Fondi – Oltre due mesi dopo dall’subita, le condizioni dinon migliorano e i medici dicono di “aspettare” una sua risposta alle cure praticate. La mamma Enza che si trova a Londra insieme al papà Giuseppe non dispera e vorrebbe tanto poter dare una notizia positiva di loro figlio ricoverato al King’s College Hospital, famoso ospedale universitario e importante centro traumatologico a Denmark Hill Camberwell nel distretto londinese di Lambeth: “La situazione è difficile pere per noi che gli stiamo accanto, vorrei tanto che possa migliorare così da trasferirlo in un ospedale italiano, ma dobbiamo aspettare” ha detto la mamma Enza con un filo di voce. Dalla polizia londinese nessuna notizia sulle indagini dei responsabili della violentaavvenuta nelle prime ore ...

