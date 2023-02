Ma l'sanità inè solo uno dei nodi dell'emergenza nel Paese dove - rileva il rapporto - il 95% delle persone è sull'orlo della fame. "A volte le madri sono così malnutrite che non ...I due unici Paesi in cui è endemica sonoe Pakistan, dove nello scorso anno sono stati registrati rispettivamente 22 e 20 infezioni. 'La trasmissione nei due Paesi endemici è ora molto ...

Afghanistan: allarme Msf, sempre più donne a rischio parto Agenzia ANSA

Afghanistan, oltre un milione di studentesse escluse dalla scuola secondaria. L’allarme di Unicef Orizzonte Scuola

Afghanistan. L’allarme di Save the Children: “Rischio lavoro minorile dopo divieto per donne di occupazione nelle ong” Redattore Sociale

Allarme Oms: il rischio poliomielite insidia anche i Paesi ricchi. Cosa sappiamo Sky Tg24

Agenzia Internazionale Stampa Estero Agenzia Internazionale Stampa Estero

Medici senza Frontiere lancia un nuovo allarme per le donne in Afghanistan, sempre più a rischio anche di morire di parto in un Paese dove gli standard dell'assistenza sanitaria sono tra i più bassi a ...Stava regalando libri alle ragazze quando è stato arrestato a Kabul, giovedì 3 febbraio. Ismail Mashal, un professore universitario afghano, 37 anni, in aperta critica con il bando posto dai Talebani ...