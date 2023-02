Adriano Aragozzini | “Napoletani vergognosi con Mia Martini” E Mara Venier lo zittisce

Il discorso si stava facendo sempre più lungo e la padrona di casa si è dissociata da, zittendolo: 'No no,, non dire queste cose perché io amo Napoli e gli artisti napoletani sono ...... Il giovane tenore napoletano Giuseppe Gambi, da poco rientrato da un tour internazionale che lo ha portato a calcare importantissimi palcoscenici, guidato dal produttore, ha da ...

Mia Martini sfortuna, il racconto shock di Aragozzini. Mara Venier lo ... Tag24

Aragozzini: «Artisti napoletani vergognosi, avevano corni e ferri di cavallo contro Mia Martini». E Mara... Corriere della Sera

Domenica In, rivelazioni choc su Mia Martini. Mara Venier sbotta: «Non dire queste cose» ilmattino.it

Adriano Aragozzini: età, moglie, figli e biografia del giornalista e ... Tag24

Iva Zanicchi fuori controllo: "Stavi con la famosa cantante, ma nell'amplesso la facevi cantare". Gelo a Domenica In Today.it

Spazio a Domenica In a Sanremo 2023. Nel salotto di Mara Venier oggi 5 febbraio è stato dedicato un blocco intero dello show alla kermesse canora in partenza dal 7 all'11 febbraio ...Il Festival di Sanremo è praticamente già cominciato. A Domenica In, ampio panel di esperti per parlare delle annate storiche del Festival. Si parla di Mia Martini e della diceria che le ha compromess ...