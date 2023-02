Adriano Aragozzini | “Cose squallide fatte a Mia Martini da alcuni cantanti di Sanremo”

Leggi su biccy

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Mara Venier ieri a Domenica In si è occupata della storia del Festival di. In studio alla corte di Zia Mara c’eranoe giornalisti e qualcuno ha ricordato Mia: “Lei era in un periodo dove si rendeva conto che perdeva molti amici. Era stata isolata completamente”.è intervenuto ed ha raccontato un episodio davvero orribile., “Corni e ferri di cavallo”. Il famoso giornalista ha parlato della cantante di Almeno Tu Nell’Universo e di un Festival di(non è chiaro se quello del 1989 o del 1992). Stando al racconto dell’uomoartisti napoletani non volevano prendere lo stesso aereo dellae una volta costretti dalle case discografiche avrebbero ...