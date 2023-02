... tentando anche la carriera cinematografica a Cinecittà con una piccola parte nel film '8½' di Federico Fellini, ma dopo l'incontro fatale con Coco Chanel è diventata stilista:Rogers è morta, ...La stilistaRogers è morta , per un'insufficienza cardiaca, in un ospedale di Manhattan all'età di 90 anni. Ad annunicarlo è stato un suo portavoce al ' New York Times '. Negli anni '60 in Italia è stata ...

Addio a Jackie Rogers. Modella di Chanel, recitò in "8 e mezzo" di ... Il Denaro

Addio a Jackie Rogers, la modella e stilista che lavorò con Fellini ilGiornale.it

Addio a Barrett Strong, autore di molti successi della Motown Rockol.it

Quentin Tarantino e i suoi film più politici Esquire Italia

Ostra: addio a Giancarlo Ripesi, aveva 67 anni Vivere Senigallia

Se n'è andata per un'insufficienza cardiaca in un ospedale di Manhattan, la stilista Jackie Rogers, aveva 90 anni. A darne notizia il suo portavoce sul New York Times. Sono in molti quelli che la ...Negli anni ’60 in Italia è stata modella per Roberto Capucci, Simonetta Colonna di Cesarò e Alberto Fabiani, tentando anche la carriera cinematografica a Cinecittà con una piccola parte nel film “8½” ...