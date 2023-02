Adam Cole | “Ecco come mi sentivo durante l’infortunio”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Parlando con Dave Meltzer a Wrestling Observer Radio,ha parlato nel dettaglio dei problemi dovuti alla commozione cerebrale che lo ha tenuto fuori dal ring diversi mesi e messo a serio rischio la sua carriera. “La cosa pazzesca è che dopo un mese, è statose fossero iniziati i veri effetti collaterali. Tutto quello che ho detto nel mio promo di ritorno sul ring era vero e anche di più. C’erano molti sintomi che si sono presentati molto tardi nel processo di guarigione, o quello che pensavo fosse tardi, tipo un mese e mezzo, due mesi. Ero davvero molto nervoso e temevo che mi dicessero che non avrei potuto lottare di nuovo. Avevo davvero paura: non so se sarò in grado di farlo. Ho 33 anni e non sono ancora vicino a voler smettere di lottare. È stato spaventoso”. “Pensavo che tutto sarebbe andato bene. Mi ero ...