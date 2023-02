Acea sotto attacco | gli hacker sono riusciti ad entrare nel sistema

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sito, app e sistemi fuori servizio: unnelle scorse ore ha messo in ginocchio l’, multiutility che garantisce acqua e luce alla Capitale (e non solo). E ora l’azienda pensa a un rimedio estremo. Nonostante le rassicurazioni iniziali fornite fa, l’informatico che ha colpito due giorni fa le infrastrutture IT dell’azienda non sembra affatto di poco conto, né i suoi effetti saranno a quanto pare di breve durata. A sferrarlo è stato Black Basta, gruppo russofono molto attivo nel 2022. Sede(Ilovetrading.it)Secondo alcune fonti, ancora poche ore fa gli uffici risultano bloccati, i programmi di gestione delle squadre tecniche di intervento erano fuori uso mentre allo stesso tempo il Security Operation Center (SOC) dista lavorando ...