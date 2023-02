Acea | progetto bis per le scuole | riparte ' Proteggiamo l' ambiente'

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Al via oggi 'Scuola.l'', ileducational realizzato per sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità ambientale, che lo scorso anno coinvolse 25mila ...

Al via oggi 'Scuola. Proteggiamo l'Ambiente', ileducational realizzato per sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità ambientale, che lo scorso anno coinvolse 25mila utenti.Lunedì 6 febbraio la seconda tappa Parte lunedì 6 febbraio la seconda tappa dell'edizione 'Scuola' 2023, ileducational realizzato per sensibilizzare i giovani e gli studenti riguardo i temi della sostenibilità ambientale . Quest'anno l'iniziativa, che fa parte di un percorso ...

Acea: riparte progetto per sostenibilità nelle scuole di Roma Radio Colonna

Il calendario 2023 degli eventi societari di Acea Borsa Italiana

Acea Scuola Viaggio Multimediale Rivolto agli Studenti per ... Virgilio

MeGA di Acea: i dati per monitorare le infrastrutture elettriche EconomyUp

Frascati, installata la “casa dell’acqua” Acea nella piazzetta di Cisternole CastelliNotizie.it

Al via oggi “Acea Scuola. Proteggiamo l’Ambiente”, il progetto educational realizzato per sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità ambientale, che lo scorso ...I siti internet del Gruppo e delle piattaforme online per la gestione degli aspetti commerciali delle forniture di acqua, elettricità e gas risultano operativi ...