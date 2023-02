(Di lunedì 6 febbraio 2023)infamanti da parte del Pd a Francesco. Sarebbe stato giusto querelare. E questo era lo stato dell’arte fino a quando l’esponente del Pd Sara, consigliere regionale uscente non gli ha chiesto. prendendo le distanze da se stessa. Era accaduto che durante un comizio in Ciociaria l’esponente dem si sia lanciata ingravissime,, contro il candidato governatore del centrodestra. “Francesconon è un ragazzo che ha avuto un momento di fragilità quando la madre stava male: Francescoè legato al clan di Ostia che gestisce il narcotraffico; e per questo ha legami profondi con questi tessuti mafiosi e illegali che abbiamo combattuto sul litorale romano”. E’ l’attacco furibondo e ...

Lei fa parte di una ricostruzione di Fratelli d'Italia, che dopo lein aula verso quattro parlamentari, che non possono essere accostati alla mafia e agli anarchici'. Video su questo ......i social in un campo minato di. Così rimbalza la foto dei presunti killer tra comenti minacciosi come "la corsa sta per finire", "morirete tutti". E ancora: "Adesso ammazzate anche me" ...

Accuse infami a Rocca, figura barbina della dem Battisti, che poi si scusa: "Parole senza fondamento" Secolo d'Italia

La violenza delle donne: i dati dei media nel 2022. Matese News

LA STELE DI RIPARAZIONE DELLA COLONNA INFAME AL ... GLI STATI GENERALI

Bosco: 'Pagine infami su Vialli accusato per 'abuso di creatinina'. Sacchi lo cassò...' AreaNapoli.it

La storia di Natale Mondo, il poliziotto "infame" ucciso dalla mafia Leccenews24

L'accusa arriva dal consorzio giornalistico indipendente Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project) e a rilanciarla è il portavoce dell'opposizione in consiglio ..."Me lo ha mandato lui dal carcere": scoppiano polemiche fortissime per la tikoker napoletana che si filma con il montone di Messina Denaro ...