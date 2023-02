a Roma Guardo con fiducia e speranza al prossimo decennio, ci saranno le possibilità". Sono state le parole pronunciate da Andrea, ministro dello Sport e dei Giovani, in una breve ...... i ministri per lo Sport e i giovani, con delega allee Paralimpiadi 2026, Andrea, dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo ...

Abodi: "Olimpiadi a Roma Lavoriamoci. Fiducioso sullo stadio a Pietralata" La Gazzetta dello Sport

Olimpiadi, Malagò e il ministro Abodi a Anterselva: «Esempio da ... Alto Adige

Abodi a Parigi, 'Italia verso le Olimpiadi pensando alla base' Agenzia ANSA

Abodi su Arianna Fontana: "Olimpiadi 2026 con un altro paese ... Tag24

Costituzione della cabina di regia per le Olimpiadi e Paralimpiadi ... Governo

Il ministro dello Sport apre alla possibilità che la capitale si candidi per i Giochi. La prima data "libera" sarebbe quella del 2036 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...