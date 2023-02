Abodi | «Fiducioso per il nuovo stadio a Roma | sul Flaminio…»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le parole di Andrea, ministro per lo Sport e i Giovani, sulla possibilità di un. I dettagli Andrea, ministro per lo Sport e i Giovani, ha parlato a New Sound Level fm90 della situazione stadi a. PAROLE – «Su Pietralata leggo quello che ha dichiarato l’assessore Onorato e quindi sonoche possa nascere finalmente ildella. Mi auguro che la Lazio abbia anch’essa una possibilità in un’area cheCapitale valuterà positivamente e mi auguro che il presidente Lotito faccia un passo avanti in questo senso. Il Flaminio ha comunque un destino sportivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Olimpiadi a Roma Guardo con fiducia e speranza al prossimo decennio, ci saranno le possibilità". Sono state le parole pronunciate da Andrea, ministro dello Sport e dei Giovani, in una breve intervista ai microfoni dell'emittente radiofonica New Sound Level fm90. Crede che il treno delle Olimpiadi sia passato oppure possiamo ancora ..." Su Pietralata leggo quello che ha dichiarato l'assessore Onorato e quindi sonoche possa nascere finalmente il nuovo stadio della Roma. Mi auguro che la Lazio abbia anch'...Andreain ...

Abodi (Ministro dello Sport): "Fiducioso sul nuovo stadio della Roma a Pietralata" Voce Giallo Rossa

Stadio della Roma, Abodi: “Sono fiducioso per il progetto di Pietralata” ForzaRoma.info

Abodi: "Olimpiadi a Roma Lavoriamoci. Fiducioso sullo stadio a Pietralata" La Gazzetta dello Sport

Zaniolo, rottura totale con la Roma: solo un compagno gli ha mandato un messaggio a La Spezia Corriere dello Sport

Roma, il Galatasaray prepara il piano B in caso di fumata nera per Zaniolo RomaNews

Il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ha parlato ai microfoni di New Sound Level della questione stadi a Roma. Oltre all'analisi della situazione di Lazio e Roma, anche un ...[themoneytizer id=”99064-6] Il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di New Sound Level. In merito al Flaminio come ipotetico stadio della società ...