Abdur-Rahkman guida la Carpegna Prosciutto Pesaro al successo contro la UNAHOTELS Reggio Emilia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Labatte lain uno dei due posticipi della 18ª giornata. Partenza equilibrata del match con Cheatham (8 punti) e Cinciarini (13 punti, 4 assist e 5 rimbalzi) a replicarsi da tre punti e sia Olisevicius (10 punti e 7 rimbalzi) che Hopkins (8 punti e 6 rimbalzi) rispondono a Kravic (8 punti e 5 rimbalzi) e all’appoggio solitario di Charalampopoulos (8 punti e 5 rimbalzi) del 7-7. Sono sempre gli ospiti a cercare la fuga con l’asse Cinciarini-Hopkins ma Charalampopoulos e ancora una bomba di Cheatham tengono l’equilibrio sul 15-11. Al termine del periodo, un solo guizzo di Olisevicius non riesce ad arginare i tagli di Tambone e Kravic e la prima bomba di serata di Visconti (8 punti), che sigilla il quarto sul 24-15. Successivamente, ...

La ripresa si apre con una nuova spinta marchigiana, soprattutto conil quale trova però un degno rivale in Sanglin, improvvisamente erettosi a protagonista. Grazie a lui si passa dal ...... e in generale 11esimo successo su 18 gare di campionato sin qui: decisivi, nell'incontro odierno, i 19 punti messi a segno dalla guardia statunitense, mentre agli emiliani non sono ...

Pesaro dilaga nel finale ai danni di Reggio e consolida la posizione Basketinside

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, vittoria con tante emozioni alla ... Victoria Libertas

La Unahotels cade anche a Pesaro Gazzetta di Reggio Gazzetta di Reggio

Highlights: Carpegna Prosciutto Pesaro-UnaHotels Reggio Emilia ... Eurosport IT

Basket, Serie A: Belinelli salva la Virtus Bologna contro Brescia, Pesaro si impone su Reggio Emilia OA Sport

Alla Vitrifrigo Arena il match contro la UNAHOTELS Reggio Emilia termina 85-74 in favore dei pesaresi che confermano così il quarto posto in classifica salendo a quota 22. Il miglior realizzatore del ...Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro PESARO – La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nel match della 18^ giornata di Serie A torna al successo ...