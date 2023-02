A Roma c’è il ‘teschio degli innamorati’ | lo puoi vedere solo una volta all’anno

Leggi su funweek

(Di lunedì 6 febbraio 2023) San Valentino sta per arrivare e sono tanti gli innamorati che non perderanno occasione di festeggiare l’amore: trascorrere una serata insieme, una giornata in totale relax oppure seguendo tradizioni. Amolti non potranno fare a meno di passare almeno dieci minuti davanti al Teschioinnamorati. Si tratta di una reliquia situata nella chiesa di Santa Maria in Cosmedin, nei pressi della Bocca Della Verità. LEGGI ANCHE:–San Valentino, 5 posti dove festeggiare senza spendere 1 euro!, Teschioinnamorati: tra storia e leggenda Il Teschioinnamorati sembra essere il teschio di San Valentino, il santo ufficialmente riconosciuto come patrono dell’amore einnamorati. E’ stato messo in una teca, all’interno di una cripta che risale all’VIII secolo e ...