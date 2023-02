A Quiet Place | Day One | John Krasinski annuncia l' inizio delle riprese dello spinoff

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le prime foto dal setno l'di A: Day One,/prequel del franchise horror lanciato danel 2018. Sono ufficialmente iniziate ledi A: Day One, prequel del pluripremiato franchise horror lanciato nel 2018 cone Emily Blunt. Il film sarà diretto da Michael Sarnoski, già autore di Pig, ed è prodotto da Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller e dallo stesso. "Onorato di essere sul set per il primo giorno didi A: Day One con il maestro Michael Sarnoski e la leggendaria ...

Le prime foto dal set annunciano l'inizio delle riprese di A Quiet Place: Day One, spinoff/prequel del franchise horror lanciato da John Krasinski nel 2018.La Sony ha diffuso alcune ore fa il secondo trailer di 65, thriller fantascientifico scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods ...