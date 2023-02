A 90 km col monopattino elettrico | fermato dalla polizia - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 6 febbraio 2023)unche circolava alla velocità di 90 chilometri orari: per l'interessato è scattata la ...

Fermato unelettrico che circolava alla velocità di 90 chilometri orari: per l'interessato è scattata la ...... lo racconta bene dall'inquadratura familiarepunto di vista posto ai piedi del monumento di ... sui nostri piedi, non sulle rotelline di un modernoelettrico, cercavamo, ma non ...

A 90 km col monopattino elettrico, fermato dalla polizia - Cronaca ... LA NAZIONE

Napoli, giovane col monopattino elettrico sulla superstrada [VIDEO] Motorionline

Si schianta col monopattino contro un'auto: 22enne molto grave MilanoToday.it

Corre col monopattino elettrico nell'atrio dell'ospedale fino all'ascensore poi sale ai piani ilgazzettino.it

Col monopattino contro un'auto, giovane grave MaremmaOggi

Ancora un utilizzo "anarchico" del monopattino elettrico, quello messo in atto da un giovane che a bordo del suo mezzo a due ruote viaggiava in tutta a tranquillità su una superstrada a scorrimento v ...Napoli, va in tangenziale col monopattino: il video virale segnalato al deputato dell’Alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli ...