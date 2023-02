365 giorni con Maria | 6 febbraio Una voce misteriosa fa un annuncio che poi si avvera

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 6 febbraio 2023) In un momento molto particolare, la giovane si mette in preghiera nella speranza che la sua invocazione non vada perduta. Come la più tenera delle Mamme, la Madonna si prende cura di una sua figlia, e non solo, protegge l’intera cittadina. L’epidemia non ha fatto vittime in quel luogo. Per questo, tutti insieme, decidono di L'articolo proviene da La Luce di