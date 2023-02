10 popolari serie tv che molti rifiutano di vedere (secondo Reddit)

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Collider ha riportato un elenco delletv piùche non hanno affascinato tutti, come hanno dichiarato anche gli utenti di, per i motivi più disparati. Tante sono letv diventateanche in breve tempo che nel corso degli anni hanno diviso i fan tra coloro che le hanno amate e coloro che non ne sono rimasti affascinati. Gli utenti dihanno quindi menzionato gli show tra i più amati che innon hanno visto, e che non hanno intenzione di. Dai personaggi alle trame, dalle musiche ai volti degli attori che entrano in uno show anche in corso, tanti sono i motivi che portano unatv a diventare popolare. Nonostante ciò, non tutti vengono attirati da quelleche …

Grey's Anatomy Tredici Euphoria Riverdale The Walking Dead Emily in Paris The Big Bang Theory The Handmaid's Tale The Crown Yellowstone Quindi vi chiediamo, quali sono le serie tv più popolari che ...

Anticipata l'uscita del quinto episodio di The Last of Us. Questa notte è andata in onda la quarta puntata della popolare serie TV di The Last of Us, ed HBO ha annunciato che il quinto episodio, che s ...