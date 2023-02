Zuppi Conferenza episcopale | “Le ong salvano vite | non fanno il gioco degli scafisti La guerra in Ucraina? Dialogo | non riarmo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) “La legittima difesa e la giustizia sono fondamentali” ma va abbandonata “l’idea che soltanto con le armi si arrivi a una soluzione“. Il cardinale Matteo, presidente dellaitaliana (Cei), intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più ribadisce la posizione della Chiesa, su cui è sempre stato chiarissimo Papa Francesco: “Deve esserci un’iniziativa di, pubblico o riservato, laterale, che a volte parte da luoghi impensabili, altrimenti c’è soltanto il“. L’ex arcivescovo di Bologna difende poi l’operato delle ong impegnate nei salvataggi in mare: “Se salvo qualcuno non “faccio il” ma di chi sta in mezzo al mare: ancora ieri è morto un neonato, questa cosa deve suscitare una reazione, la ...