Zaniolo in orbita Galatasaray e Fenerbahce | ultime news

Leggi su funweek

(Di domenica 5 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’attaccante della Roma Nicolòpotrebbe continuare la sua carriera calcistica in Turchia cone Fenerbahçe interessate al giocatore, ormai fuori dal progetto giallorosso. Secondo la stampa turca, da fonti dei due club, la Roma è disposta a mandare via il suo giocatore a titolo definitivo e non in prestito. Il 23enne attaccante ha giocato 13 partite in campionato in questa stagione, ma dopo che è saltato il passaggio al Bournemouth è entrato nell’agenda dei due club turchi. La Roma non vorrebbe accettare meno di 30 milioni di euro per il giocatore, anche se al momento il, che sembra essere più avanti nella trattativa rispetto agli avversari del Fenerbahçe, è arrivato a circa 20 milioni, conche sarebbe disposto al trasferimento. Funweek.