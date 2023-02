Zaniolo è ammalato di stress e deve stare a casa 30 giorni. È un problema anche per i turchi che volessero prenderlo

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il tormentato rapporto tra Nicolòe la Roma potrebbe trovare finalmente una soluzione: quando ormai non sembrava esserci via d’uscita al muro contro muro tra il calciatore e la società, infatti, si è affacciata da Istanbul l’offerta del Galatasaray, uno dei pochi club che ancora possono acquidei giocatori, in quanto nel campionato turco Il calciomercato invernale chiude molto tardi (l’8 febbraio). Mentre la trattativa con ista per entrare nel vivo, ci permettiamo di sollevare una questione: see la Roma accetteranno l’offerta, che fine farà il certificato medico presentato dal calciatore per giustificare la sua assenza dagli allenamenti?al momento è, infatti, un lavoratore assente per malattia; come molti organi di stampa hanno raccontato, il 31 gennaio scorso il ...

Non è una novità, ma il calciatore che non può lavorare per colpa dello stress fa sempre notizia. Era la stagione 2004-2005 e fu Emerson, già d’accordo con la Juve, a mandare un certificato alla Roma.Il Tempo (L. Pes) – Zaniolo c’è, ma non si vede, anzi, non si allena. Alla fine, il suo nome è comparso (o meglio rimasto) nella lista Uefa della Roma presentata per la fase ad eliminazione diretta de ...