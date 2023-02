Zaniolo disposto a trasferirsi al Galatasaray | ma non c’è accordo sulle cifre Sky

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio dà qualche aggiornamento sulla situazione di mercato che coinvolge l’attaccante della Roma, Nicolò. Su di lui, nelle ultime ore, ci sono stati i sondaggi di due club turchi:e Fenerbahce. La Roma non vuole cederein prestito ma solo a titolo definitivo. In Turchia, il mercato chiude mercoledì 8 febbraio, bisogna capire se una delle due squadre arriverà allerichieste dalla Roma e sedarà la sua disponibilità a un trasferimento. Di Marzio scrive cheha aperto alla possibilità dial, ma che la trattativa è difficile. “Ilsta trattando con la Roma pere al momento è in vantaggio sul ...

L'esterno ha comunicato al club che non accetterà l'offerta del Bournemouth che eraa ... Oggi pomeriggio il procuratore diClaudio Vigorelli ha avuto un incontro con i dirigenti del ...... montagne di debiti, bordelli, lucidità estrema e passione per la scrittura, per quale fu... Maximilian Cellino e Vito Lops Nicolòe gli investimenti di famiglia: pubbliche relazioni, ...

LIVE – Zaniolo dice sì al Galatasaray, si lavora alla clausola rescissoria. Intesa con la Roma sulla formula, manca l’accordo sulle cifre Giallorossi.net

Zaniolo-Roma, è rottura totale: altra assenza a Trigoria in attesa di ... Goal Italia

Zaniolo, lettera a società e tifosi: "Mi metto a disposizione della famiglia Roma" Sky Sport

SportMediaset - Zaniolo disposto a mantenere lo stesso ingaggio pur di trasferirsi al Milan Milan News

Milan, Zaniolo disposto a tutto pur di vestire rossonero Daily Milan

Dopo i primi sondaggi di Galatasaray e Fenerbahce, Zaniolo apre al trasferimento in Turchia: la situazione Nicolò Zaniolo non ha lasciato la Roma nel mercato di gennaio, nonostante il centrocampista s ...C'è ancora una chance per l'azzurro per non restare alla Roma, da separato in casa, sino al termine della stagione. Il mercato in Turchia chiude il prossimo 8 febbraio.