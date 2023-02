WWE | Il New Day perde le cinture | ci sono dei nuovi campioni di coppia ad NXT

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tra i vari match titolati di NXT: Vengeance Day c’è stato anche quello valido per i titoli di, con il New Day che ha accettato di sfidare altre tre coppie con in palio leconquistate a NXT Deadline. Un fatal-4-match che ha visto sul ring oltre al New Day, i Preatty Deadly exNXT UK e NXT, il Gallus, anche loro exNXT UK e l’ultimo team qualificato, i Chase U accompagnanti dalla mai quieta Thea Hail. Confusione e spettacolo Le regole dell’incontro prevedevano la presenza all’interno del ring solo di due team alla volta, regola rispettata a singhiozzo con un match che ben presto è diventato molto confusionario e combattuto quasi più all’esterno del quadrato. Proprio fuori dal ring sivissuti i momenti più spettacolari dell’incontro, prima Andre Chase ha ...

Indimenticabile il balletto durante la Royal Rumble del 2000 al Madison Square Garden diYork e la sua iconica finisher, The Worm. Scotty è tornato innel 2016 esibendosi a NXT e diventando ...... TheDay (C) vs Pretty Deadly vs Gallus vs Chase University IlDay, tag team dei record, ... da molti definito il futuro della. Steel Cage Match for the NXT Championship: Bron Breakker (C) ...

Dalla WWE all’Italia: Scotty 2 Hotty debutterà nella ICW a Fight Forever Tom's Hardware Italia

WWE: Curiosa statistica per il New Day in vista di Vengeance Day Spazio Wrestling

RISULTATI: NXT Vengeance Day 2023 Zona Wrestling

NXT New Year's Evil 2023 - Report della puntata speciale WWE The Shield Of Wrestling

WWE, Shawn Michaels su NXT Europe: "In arrivo novità" Corriere dello Sport

Dopo diverse settimane di regno, anche i campioni devono lasciare le loro cinture dopo aver perso la contesa a più squadre dello show di NXT ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...