WTA Lione 2023 | Alycia Parks completa l’opera | batte Caroline Garcia e vince il primo titolo in carriera

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) Se un nuovo nome forte del tennis femminile stia nascendo non si può ancora sapere, ma è certo che questa settimanala ricorderà a lungo. La nativa di Atlanta, venuta al mondo proprio nell’ultimo giorno del 2000, toglie alla francesela soddisfazione di trionfare in casa. 7-6(7) 7-5 il risultato finale, al termine di un ultimo atto di altissima qualità se si considerano anche le trame tattiche poste in scena dalle due. L’americana salirà al numero 51 del ranking WTA con questo che è il suosul circuito maggiore, mentre la transalpina resta quinta. Senz’alcuna emozione da pagare, èa procurarsi la prima palla break del match sull’1-1, spingendo bene da fondo quando possibile e, soprattutto, trovando dal servizio la chiave ...