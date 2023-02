Wta Hua Hin 2023 | trionfo di Zhu Lin | Tsurenko battuta in due set

(Di domenica 5 febbraio 2023) Termina 6-4 6-4 il match tra Zhu Lin e Lesja, finale del Wta 250 di Hua Hin. Grande vittoria per la cinese, dunque, che vince il torneo in Thailandia, alla sua prima finale a livello Wta. Per la numero 54 del mondo una settimana da ricordare, dopo il sorprendente ottavo di finale raggiunto agli ultimi Australian Open, concedendo un solo set in tutto il torneo. SportFace.

Lesia Tsurenko sfiderà Lin Zhu nella finale del torneo250 diHin 2023, in programma dal 30 gennaio al 5 febbraio. La giocatrice ucraina ha beneficiato del ritiro di Andreescu in semifinale, tornando nell'atto conclusivo del torneodal 2019. A ......diHin, dove si affronteranno in finale Zhu Lin e Lesia Tsurenko , che ha sfruttato il ritiro di Bianca Andreescu . Per la statunitense si tratta della prima finale in carriera a livello, ...

WTA Hua Hin: inarrestabile Zhu Lin, prima finale in carriera. Troverà Tsurenko dopo il ritiro di Andreescu Ubitennis

WTA 250 Lione e Hua Hin: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) LiveTennis.it

WTA Hua Hin 2023, risultati 4 febbraio: Bianca Andreescu si ritira, Lesia Tsurenko in finale OA Sport

WTA Hua Hin, Andreescu in semifinale con Tsurenko. Derby cinese tra Zhu e Wang Ubitennis

WTA Hua Hin 2023, Andreescu e Tsurenko tornano in semifinale, dall'altra parte derby Wang-Zhu OA Sport

Lesia Tsurenko sfiderà Lin Zhu nella finale del torneo WTA 250 di Hua Hin 2023. Come seguire il match: orario, canale e diretta streaming.Nel tardo pomeriggio italiano si sono concluse le semifinali del tabellone principale del torneo Thailand Open 2023 di tennis, di categoria WTA 250, in programma a Hua Hin (Thailandia): disputati entr ...