Wta Abu Dhabi 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 6 febbraio con Trevisan

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ecco il, glie l’didiper il Wta 500 di Abu. Parte il torneo che si svolge negli Emirati Arabi Uniti con i match di primo turno insieme a quelli del turno decisivo del tabellone cadetto. In campo Martina, opposta alla belga Mertens. Di seguito l’dicompleto. TABELLONE PRINCIPALE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY CENTER COURT Dalle 08:00 – Putintseva vs Abduraimova (quali) A seguire – Fernandez vs Zavatska (quali) Non prima delle 12:00 – Mertens vsA seguire – Kostyuk vs Cirstea A seguire – Collins vs (5) Ostapenko COURT 1 Dalle 08:00 – Liu vs Yastremska (quali) A seguire – Bjorklund vs Ruse ...