“Wow | l’hanno fatto” GF Vip | tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro passione alle stelle

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 5 febbraio 2023) GF Vip,Dalcolpo di scena. Sono settimane che tra i due gieffini il tira e molla è sempre più vivace. Fino alla rottura finale: “Meno male – le parole della modella venezuelana – posso dirti che non siamo andati avanti perché vedo certe cose che non mi piacciono, non posso dire che mi facciano proprio schifo. Quando ti dico di non volerti vedere e che non voglio parlarti, vorrei che fossi tu a stare lì a parlarmi”. “A provarci tremila volte se vuoi – continua– quello è ciò che voglio ma non te lo dico. Non riesco a capire, mi dici una cosa e me ne stai dicendo un’altra”. In più di un’occasione, infatti,Dalsi è mostrato freddo nei suoi confronti. Poi la modella haun ...