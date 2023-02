Wolverhampton e Leicester si contendono un gioiello della Championship

Importante vittoria per ilche guadagna tre punti fondamentali nelle zone basse della ... L'ultima vittoria risale al 30 dicembre 2022 contro il. I Reds sono chiamati ad ...Le vittorie died Everton, assolutamente inaspettate, mettono ancora più pepe in una lotta per non retrocedere che può riservare molte sorprese. Al momento, fuori dalla ...

Premier League: Brighton-Liverpool, Everton-Southampton ... Eurosport IT

Crisi Liverpool: contro i Wolves ennesimo ko e decimo posto in ... Goal.com

Premier League - Liverpool ko con il Wolverhampton, il Manchester ... Eurosport IT

Premier League, i risultati: prosegue la crisi Liverpool, vince il Man United. De Zerbi di misura TUTTO mercato WEB

Premier League: Arsenal ko contro l'Everton, pareggia il Newcastle. Liverpool, è tracollo - Sportmediaset Sport Mediaset

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Nelle gare della 22^ giornata di Premier League arriva un risultato a sorpresa: Arsenal va ko contro l'Everton. I Gunners perdono 1-0 a Goodison Park, nella prima di Sean Dyche. Liverpool, è tracollo: ...