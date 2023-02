Wo Long | Fallen Dynasty | annunciata la seconda demo!

(Di domenica 5 febbraio 2023) Team Ninja ha annunciato l’arrivo dellaversione demo di Wo, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Uno dei grandi titoli attesi per questo inizio 2023 è decisamente Wo, di cui abbiamo potuto apprezzare il primo gameplay trailer nell’agosto 2022, quindi nemmeno così tanto fa. Sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Koei Tecmo, il gioco arriverà il prossimo 3 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S e PC e sarà disponibile, sin dal day one, tramite il servizio di Xbox Game Pass. Nelle scorse ore, proprio Team Ninja, tramite il profilo twitter ufficiale del gioco, ha annunciato l’arrivo di un’ulteriore versione demo. La precedente era stata rilasciata esclusivamente su console next-gen ...

Solo in ambito videoludico basti, ad esempio, pensare a tutto quello che significa Xbox Game Pass, con titoli AAA come WoDynasty rilasciati fin dal day one a tutti gli abbonati al ...... uno dei soulslike più attesi del 2023 (l'altro è WoDynasty ) pare avere tutte le carte in regola per rappresentare la più piacevole delle sorprese videoludiche. Cosa lo rende speciale ...

Wo Long Fallen Dynasty: annunciata una nuova demo, stavolta arriva ovunque Everyeye Videogiochi

Wo Long: Fallen Dynasty: demo annunciata per il 24 febbraio 2023 ... Multiplayer.it

Wo Long: Fallen Dynasty sta ricevendo una seconda demo Gamereactor Italia

Wo Long: Fallen Dynasty | La nuova prova mostra i progressi sperati Spaziogames.it

Wo Long: Fallen Dynasty: l’ultima prova prima della recensione IGN ITALY

Koei Tecmo e Tem Ninja hanno annunciato che l'atteso Wo Long: Fallen Dynasty, l'action-RPG masocore ambientato tra i miti cinesi ed in arrivo il 3 marzo incluso nel Game Pass, ci proporrà una demo gio ...Koei Tecmo e Team Ninja hanno annunciato che Wo Long Fallen Dynasty riceverà una demo prima del lancio su tutte le piattaforme.