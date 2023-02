Volley femminile | Serie A1 | Scandicci ribalta Casalmaggiore | Milano torna al successo | Novara si salva al tie-break

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) Questa sera si sono disputate tre partite valide per la 17ma giornata dellaA1 diha regolatoin rimonta per 3-1 (17-25; 25-21; 25-22; 25-21),ndo aldopo il doloroso ko subito nei quarti di finale della Coppa Italia e confermandosi in seconda posizione a due punti di distacco dalla capolista Conegliano (attesa domani da Chieri). L’opposto Ekaterina Antropova è stata la trascinatrice con 21 punti (3 muri, 4 aces), doppia cifra anche per la schiacciatrice Zhu Ting (12) e la centrale Haleigh Washington (12 punti, 3 muri). Alle padrone di casa non sono bastate Emiliya Dimitrova (18) e Alexandra Frantti (20).ta alla vittoria in campionato dopo due sconfitte al ...