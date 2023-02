Volley femminile | Serie A1 | Bergamo torna alla vittoria | scatto playoff di Firenze | Vallefoglia si rialza

(Di domenica 5 febbraio 2023) Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 17ma giornata dellaA1 diha vinto sul campo di Cuneo per 3-2 (25-20; 19-25; 16-25; 25-23; 15-10). Le orobiche sonote al successo dopo aver perso le ultime quattro partite e si trovano in settima posizione, a +1 su Busto Arsizio. Le piemontesi incappano nel terzo ko di fila e ora sono a -5 dalle Farfalle, sempre più lontane dzona. Ruggito perentorio da parte di Khalia Lanier (17), Lorrayna Marya Da Silva (13) e Bozan Butigan (13). Alle padrone di casa non sono bastate Lucille Gicquel (22), Sofya Kuznetsova (22) e Greta Szakmary (18).ha sconfitto Macerata per 3-0 (25-23; 25-18; 25-23). Regia impeccabile di Ofelia Malinov (7 punti), che ...

La terza contro la quarta forza del girone D del campionato diserie C. L'Emanuel RivieraRimini non delude le aspettative e fa suo il derby contro il Retina Cattolica, imponendosi per 3 - 1 (25 - 18; 25 - 21; 24 - 26; 25 - 11 i parziali). Il Retina si è presentato alla Casa delal gran completo, mentre il Riviera ha dovuto fare i conti con le assenze ...Non era scontato andare a vincere contro il fanalino di coda del girone B della Serie B1 di, ma fortunatamente ne è venuto fuori un bel 3 - 0 con dei set molto equilibrati. Il terzo ...

