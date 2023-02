(Di domenica 5 febbraio 2023)non finisce mai. Sembra sull’orlo del precipizio nella trasferta diche chiude la 18madi campionato ma, sotto 0-2 e 15-17, la squadra di Santarelli si ritrova e ribalta il punteggio vincendo 3-2, dominando quarto e quinto set. Onore, comunque, ache a più riprese ha messo in difficoltà la formazione che guida la classifica confermandosi qualcosa di più di un outsider o di una sorpresa e lasciando intuire che potrà diventare un fattore nel momento decisivo della stagione. Primo set da emozioni forti:fa capire subito alle titolate rivali che non sarà una serata semplice. Le venete scattano avanti 14-19 ma non basta perchè le piemontesi tornano sotto e pareggiano a quota 22. Squarcini regala due set ball alle sue maspreca, si fa di ...

HIGHLIGHTS FINALE 1° - 2° MASCHILE HIGHLIGHTS FINALE 1° - 2°RISULTATI DEL BEACHWORLD TOUR 2023, TAPPA DOHA MASCHILE Semifinali Stam/Schoon (OLA) - Clancy/Mariafe (AUS) 2 - 0 (21 - ...... Prosecco Doc Imoco Conegliano supera in rimonta la Reale Mutua Fenera Chieri nella partita valevole per la quarta giornata di ritorno della regular season di Serie A12022/2023 di. ...

Volley femminile, Serie A1: Scandicci ribalta Casalmaggiore, Milano torna al successo, Novara si salva al tie-break OA Sport

Volley femminile, Serie A1: Bergamo torna alla vittoria, scatto playoff di Firenze, Vallefoglia si rialza OA Sport

Volley Femminile, serie A1 18ª giornata. Conegliano: all'inferno e ritorno! Super rimonta a Chieri OA Sport

Volley: Civitanova torna alla vittoria in Superlega, in A1 femminile Conegliano vince in rimonta - Sportmediaset Sport Mediaset

Volley femminile: successi di Scandicci, Milano e Novara negli anticipi Virgilio Sport

Conegliano non finisce mai. Sembra sull’orlo del precipizio nella trasferta di Chieri che chiude la 18ma giornata di campionato ma, sotto 0-2 e 15-17, la squadra di Santarelli si ritrova e ribalta il ...Successo per Mol/Sorum, sconfitti in finale gli svedesi Ahman/Hellvig. Terzo posto per Ranghieri/Carambula. Nel tabellone femminile trionfano Stam/Schoon ...