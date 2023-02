Volendam | pareggio amaro contro l’Alkmaar Oristanio espulso!

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il, squadra di Eredivisie, si è fermato in casal’Az Alkmaar. La compagine di Filip Stankovic e Gaetanosi è fatta riprendere nella ripresa proprio da un ex dell’Inter, ecco chi! PARI– Potevano arrivare punti fondamentali per la salvezza, ma ilha sprecato tutto nel secondo tempo. L’Az Alkmaar ha pareggiato i conti della ventesima giornata di Eredivisie al minuto 83 con Jens Odgaard, ex giocatore dell’Inter Primavera, ceduto nel 2019 al Sassuolo. Protagonista del match in negativo è stato soprattutto Gaetano, centrocampista nerazzurro in prestito in Olanda, che si è fatto espellere a un quarto d’ora dalla fine dei 90 minuti. Il talento dell’Inter non dà continuità dopo il gol segnatoil Groningen (vedi ...